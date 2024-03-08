بايدن: التضخم وصل لأدنى مستوى في العالم ونعمل على تخفيض الأسعار

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال تصريحاته في خطاب حالة الإتحاد، في الكابيتول الأمريكي، أنه فاز في الانتخابات السابقة، وسيفوز في الانتخابات القادمة في 2024، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار بايدن، إلى أنه قد تولى مسؤولية رئاسة الولايات المتحدة، في واحدة من أحلك فترات تاريخها، لكنها عادت ووقفت على قدميها، متابعًا: «إذا ما وكلتموني في الانتخابات القادمة سأستعيد كل مقومات الديمقراطية الأمريكية».

واستكمل: «خفضنا التضخم من 9% إلى 3% وهي أقل نسبة في العالم، ومعدلات الاستهلاك تؤكد أن البلاد تسير في الطريق الصحيح تحت إدارتي».

وأوضح أنه يعمل على خفض الأسعار واهتم بصناعة الرقائق الإلكترونية على الأراضي الأمريكية لأول مرة، منوهًا بنجاح بلاده في توفير 150 مليار دولار، للاستثمار في القطاع الخاص والطاقة النظيفة.