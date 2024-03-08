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دراما المتحدة

بايدن يبدأ خطاب حالة الاتحاد بالهجوم على بوتين: يهدد الديمقراطية في العالم

كتب:

محمد عبدالعزيز
04:40 ص | الجمعة 08 مارس 2024
جو بايدن

جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب حالة الاتحاد، إن من يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقف حربه على أوكرانيا، فإنني أقول لكم إنه لن يفعل، مشيرًا إلى أنه يجب دعم أوكرانيا، للدفاع عن نفسها ضد الرئيس الروسي الذي يهدد الديمقراطية في العالم.

وأضاف الرئيس الأمريكي: «بوتين لن يتوقف عند حدود أوكرانيا ويمكننا إيقافه فقط إذا زودنا أوكرانيا بالسلاح الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها»، مؤكدًا أن الرئيس الروسي لن يتمكن من الانتصار في أوكرانيا.

وأضاف: «لن أخضع لبوتين ولن أستسلم ولن أكون الرئيس الذي يقول له افعل ما تريد».

بايدن: يجب تمرير حزمة المساعدات إلى أوكرانيا 

وأوضح: «يجب تمرير حزمة المساعدات إلى أوكرانيا حتى تدافع عن نفسها وعن أوربا كلها».

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