قصة مشهد «كيف يا مولاتي لا يعنيكي؟».. عبلة كامل تعيد «الفارس والأميرة» للأضواء

«كيف يامولاتي لا يعنيكي.. لقد سمعت أن سهيلة ابنة أبي الحكم تريده لنفسها»، «من من من؟.. تلك المصوصة، عود الخيزران الناشف»، بهذه الكلمات انتشر مقطع فيديو قصير عبر منصات التواصل الاجتماعي لمشهد من فيلم كرتوني قديم، وسبب رواجه كان التعليق الصوتي للفنانة عبلة كامل، ومشهدها من داخل الكواليس الذي دخل قلوب الناس بسرعة، ومعها الفنان محمد هنيدي، وأصبح الأكثر رواجا على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك».

قصة فيلم «الفارس والأميرة»

وعادت حكاية الفارس والأميرة إلى الأضواء من جديد، بسبب مشهد للتعليق الصوتي للفنانة عبلة كامل الذي يتسم بالتلقائية وخفة الظل، ليحصد الفيديو ملايين المشاهدات، وكان هذا المقطع مأخوذا من فيلم مصري طويل للرسوم المتحركة، شارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، مقتبس من حكاية حقيقية.

وترجع القصة الأصلية للفيلم الذي انتشر بسبب لقطات عبلة كامل ومحمد هنيدي، لرواية حقيقية تحكي حياة فارس عربي اسمه محمد بن القاسم الثقفي، له دور في تحرير عدد كبير من النساء واﻷطفال من أسر قراصنة بالمحيط الهندي.

لقاء الفارس والأميرة

وأثناء قيام الفارس بمهمة إنقاذ، يقع في حب أميرة ويتوجب عليه مواجهة طاغية جبار من جهة وساحره الشرير من جهة أخرى؛ والفارس في الفيلم هو الفنان مدحت صالح؛ بينما الأميرة هي عبلة كامل التي رفضت العديد من العرسان؛ ليأتي دور محمد هنيدي في شخصيته الكرتونية؛ يحاول إقناع الأميرة بإلقاء نظرة على الفارس ربما توافق هذه المرة، وهو المشهد الذي انتشر عبر منصات التواصل، يقول فيه لها «كيف يامولاتي لا يعنيكي؟ لقد سمعت أن سهيلة ابنة أبي الحكم تريده لنفسها» لترد عليه قائلة:«من من من تلك المصوصة عود الخيزران الناشف»، لكن حبيبة الأمير لن تكون عبلة كامل وفق تفاصيل الفيلم.

وبعد انتشار لقطات الفيلم وخاصًة المشهد الذي جمع الفنانة عبلة كامل ومحمد هنيدي؛ علق الأخير على صفحته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، «الفيلم اللي الناس بتسألني عليه.. ده فيلم الفارس والأميرة.. عملناه من أكتر من 20 سنة مع الأستاذ بشير الديك ومتعرضش إلا سنة 2020، معانا الأستاذة عبلة كامل والجميل ماجد الكدواني والأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة والجميلة دنيا سمير غانم والأستاذ سعيد صالح والنجم الجميل مدحت صالح والأستاذة أمينة رزق ونجوم وأساتذة تانية كتير».