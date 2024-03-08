«الخارجية الفلسطينية»: تحقيق إسرائيل في مجزرة شارع الرشيد هدفه طمس الأدلة

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجزرة شارع الرشيد شكلية والهدف منها طمس الأدلة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت، أن جيش الاحتلال يمارس الكذب ويغطي على جنوده لحمايتهم من المساءلة والملاحقة القانونية، مطالبة بمحاكمة القتلة المسؤولين عن مجزرة شارع الرشيد ومن أعطاهم التعليمات بإطلاق النار على المدنيين الجوعى.