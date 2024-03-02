وسائل إعلام أمريكية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن جريمة شارع الرشيد في غزة

أدانت العديد من الدول والمنظمات الدولية حادث دوار النابلسي بشارع الرشيد في قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 112 فلسطينيًا وإصابة نحو 700 كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الغذائية، في وقت نشر فيه الاحتلال الإسرائيلي فيديو يظهر تكدس العديد من الفلسطينيين على الشاحنات، قائلًا إن التدافع هو سبب الحادث، شككت وسائل الإعلام العالمية، في صحة رواية إسرائيل.

صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قالت إن الاحتلال الإسرائيلي خرج برواية مفادها بأن الفلسطينيين استشهدوا وأصيبوا نتيجة حادث تدافع أو بعد أن دهستهم الشاحنات، وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقطع الفيديو الذي نشرته طائرة بدون طيار يُظهر تدافعًا جماعيًا يُداس فيه سكان غزة، لكن جودة المقاطع وطولها تجعل من الصعب تأكيد هذه الادعاءات، مما يضيف ارتباكًا إلى تسلسل الأحداث التي أدت إلى الوفيات.

دليل «نيويورك تايمز» لتكذيب رواية الاحتلال الإسرائيلي

وزعمت «نيويورك تايمز»، أن الفيديو المنشور بواسطة جيش الاحتلال الإسرائيلي تم تعديله، وهو لا يتضمن صوتًا، حيث قام الجيش بتحريره بمقاطع متعددة موصولة معًا، مشيرًا إلى أن الفيديو لا يوجد به لحظة هجوم الفلسطينيين على الشاحنات، في وقت يظهر في الفيديو زحف بعد الأشخاص خلف الجدران، وظهر كأنهم يحتمون من الطلقات النارية.

وبعد أن فحصت الصحيفة الأمريكية الفيديو، وجدوا أن ما لا يقل عن 12 جثة ملقاة على الأرض في مكان الحادث بشارع الرشيد؛ لكن من غير الواضح إذا كانوا شهداء أم مصابين، كما تظهر مركبتان عسكريتان إسرائيليتان في مكان الحادث.

وفي الوقت نفسه، ورغم نفي جيش الاحتلال الإسرائيلي الرواية، إلا أن جيش الاحتلال قال أيضًا إن الجنود أطلقوا النار على الفلسطينيين أثناء وصول شاحنات المساعدات، لأنهم عرضوهم للخطر نتيجة التزاحم.

مشاهد جوية توثق لحظة قصف الاحتلال لآلاف الغزيين خلال انتظارهم شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي في شارع الرشيد غربي غزة. pic.twitter.com/8dMMX5xHxh — #07 october العُمري مراد (@MouradLomri) February 29, 2024

وول ستريت: تصريحات المسؤولين الإسرائيليين متناقضة

كما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أيضًا تقريرًا، قالت فيه إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول حادث دوار النابلسي بشارع الرشيد متناقضة.

الدعوة إلى إجراء تحقيقات في مجزرة شارع الرشيد

وكانت الولايات المتحدة والعديد من الدول دعت إلى إجراء تحقيقات في استشهاد عشرات وإصابة المئات من الفلسطينيين بالقرب من قافلة مساعدات إغاثية في شارع الرشيد بشمال غزة، في وقت لم تصل إلى مساعدات إلى شمال القطاع منذ أكثر من شهر.

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