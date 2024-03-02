«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة شهداء شارع الرشيد بغزة إلى 118 ونحو 760 جريحا

كشف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد في مدينة غزة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال انتظار سكان القطاع سقوط المساعدات الغذائية جوًا، صباح الخميس الماضي، إلى نحو 118 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 760 جريحا.

ارتفاع حصيلة شهداء المساعدات في قطاع غزة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، وفق ما نقل التلفزيون الفلسطيني، أن اليوم السبت جرى انتشال شهيدين من دوار النابلسي، وتم نقلهما إلى مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف أنه ما يزال هناك عشرات المصابين في حالات حرجة، وهو ما يرفع عدد الشهداء في أي لحظة، نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية لإنقاذ حياتهم.

الضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات

يأتي ذلك، في الوقت الذي تأكد فيه الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال منع دخول المساعدات الطبية والإغاثية إلى شمال قطاع غزة، مطالبة المؤسسات الدولية الضغط من أجل السماح بتوفير ممر إنساني آمن لدخول المساعدات.

ومع مرور 146 يومًا على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، سجلت الإحصائيات الرسمية استشهاد 30320 فلسطينيًا، وإصابة 71533 جريحًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.