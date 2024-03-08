رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ضبط شخصين بالقاهرة والإسكندرية لحيازتهما أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية

كتب:

محمد بركات
12:21 م | الجمعة 08 مارس 2024
الداخلية

الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط «تاجر- مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة» حال تواجده بمخزن مُستأجر غير مُرخص خاص به كائن بدائرة القسم.. وعُثر بحوزته على مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

كما ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز في الإسكندرية، وبحوزته أكثر من 25 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

مصدر مصرفي رفيع المستوى: بدء تطبيق توجيهات رفع حدود كروت الائتمان بالعملة الأجنبية وفق المعايير الداخلية لكل بنك

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسة حلول شهر رمضان المعظم

«الداخلية» تصلح تلفيات في فواصل حديدية على «دائري المريوطية»

رئيس «أكيومن»: قرارات «المركزي» تجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية
بقلم محمد بركات