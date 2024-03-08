ضبط شخصين بالقاهرة والإسكندرية لحيازتهما أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط «تاجر- مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة» حال تواجده بمخزن مُستأجر غير مُرخص خاص به كائن بدائرة القسم.. وعُثر بحوزته على مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

كما ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز في الإسكندرية، وبحوزته أكثر من 25 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، واتخذت الإجراءات القانونية.