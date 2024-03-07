مصدر مصرفي رفيع المستوى: بدء تطبيق توجيهات رفع حدود كروت الائتمان بالعملة الأجنبية وفق المعايير الداخلية لكل بنك

أكد مصدر مصرفي رفيع المستوى، أن البنوك لها مطلق الحرية في وضع الحدود المناسبة لاستخدامات كروت الائتمان بالعملة الأجنبية، والضوابط الخاصة بها، في ضوء المعاييرالداخلية لكل بنك، وبما يستهدف التيسير على عملائها، وتلبية احتياجاتهم بالعملة الأجنبية.

يأتى ذلك عقب توجيهات للبنك المركزي، برفع حدود استخدام البطاقات الائتمان، ضمن عدد من القرارات والإجراءات التي أصدرها، أمس، في إطار تعزيز مرونة واستقرار سوق الصرف المحلي، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وفى تحرك عاجل، أعلنت عدد من البنوك، تصدرها «الأهلى المصري» و«العربي الأفريقي الدولي» و«تنمية الصادرات»، اليوم الخميس، زيادة المبالغ المتاحة للاستخدام بالعملة الأجنبية عبر البطاقات، فيما تستعد كل البنوك لتطبيق التعليمات الخاصة بالزيادة خلال الأسبوع المقبل.