وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسة حلول شهر رمضان المعظم

أرسل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء في البرقية: «بمشاعـر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم.. أتشرف وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.. أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني أن يُعيد المولى عز وجل عليكم هذا الشهر المبارك.. أعوامًا عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في أمن واستقرار».

وتابع: «نحن نستقبل أيام يتجلى فيها رب العالمين علينا.. بنفحاته العطرة تجيش في الأنفس.. فتسمو بها وتعليها وفي الأبدان فتطهرها وتزكيها.. نستلهم منها معاني سامية وقيم نبيلة.. لتكون حافزًا لنا لبذل المزيد من العطاء والتضحية تحت قيادتكم الحكيمة.. في سبيل رفعة وازدهار وطننا الغالي ورخائه.. وكل عام وسيادتكم بخير».

برقية تهنئة لرئيس «النواب»

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.. جاء فيها: «بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.. يشرفنى أن أُعرب لسيادتكم والوكلاء ولجميع السادة أعضاء مجلس النواب.. عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد.. تستقبل الأمة الإسلامية هذا الشهر الفضيل وتترقب مع حلوله ما إختصه به المولى الجليل.. من نفحات ورحمات وقيم سامية.. نستمد منها جميعاً الإخلاص واليقين.. في السعي والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء.. وبهذه المناسبة نتوجه للمولى جل وعلا بخالص الدعاء.. أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان ورفعة وإزدهار.. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ. جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.. أن نُعرب لسيادتكم والسادة أعضاء المجلس عن خالص تهنئتنا مقرونة بأصدق أمنياتنا بدوام التوفيق والسداد. نسأل المولى عز وجل لمسيرتكم المعطاءة بلوغ مرتجياتها فى أداء مجلسكم المُوقر لدوره الوطنى المخلص.. وأن يُعيد علينا جميعاً هذه الأيام المباركة أعواماً عديدة.. ومصرنا الغالية والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وتقدم وأمن وازدهار».

برقية تهنئة لرئيس الوزراء

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير.. يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد.

ونحن نستقبل تلك الأيام المباركة التى تفيض بنفحات الإيمان والهداية والإحسان.. نتوجه للمولى جل فى علاه أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.. وأن يديم عليها بفضله وجهود المُخلصين من أبنائها.. نعمة الأمن والأمان والإستقرار.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

وكل عام وسيـادتكم بخير،،

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/أحمد الطيب - شيخ الأزهر..جاء بها :-

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير.. يطيب لى وهيئـة الشـرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.. أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـاء الأزهـر الشريف عن خالص تهنئتنا مقرونة بأصدق أمنياتنا لشخصكم الكريم بدوام التوفيق والسداد.. وأن يظل أزهرنا الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم ..تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة.. سائلين المولى عز وجل ..أن يُعيد عليكم هذه الأيام المباركة أعواماً عديدة.. ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وعزة وإزدهار .

وكل عـام وفضيلتكم بخير،،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للسيد الفريق أول/ محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".. جاء بها : بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيـئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.. أن نبعث لسـيادتكـم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم . . الذى تغمرنا فيه نفحات ورحمات من المولى القدير.. نستمد منها دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل.. من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والإستقرار .عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن.. وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة.. يحدوها التقدم والرخاء.

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للسيد الفريق/ أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها :-

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.. أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

تحتفى الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم الذى تتعطر فيه القلوب بذكر المولى القدير.. مُبتهلين إليه تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم.. وأن يُعيد عليكم هذه الأيام المباركة أعواماً عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى عزة ورفعة وإستقرار.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.وكـل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة " وزير الأوقاف".. جاء بها :-

يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول.

إننا فى هذا الشهر الكريم الذى أُنزل فيه القرآن هدى للناس وبشرى للعالمين.. نتوجه للمولى العزيز القدير.. أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة.. التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً.. وأن يُعيد عليكم هذه الأيام المُباركة أعواماً عديدة.. ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وأمن وإستقرار أنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكل عام وسيادتكم بخير،، كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية".. جاء بها :- بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.. يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم ولجميع العاملين بدار الإفتاء المصرية.. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .ولتبقى مصرنا الغالية بوعد ربها وعطاء المُخلصين من أبنائها واحة أمن وآمان.. ومنارة تهدى البشرية دائماً لقيم الوسطية والإعتدال.. وتوضح للقاصدين جوهر وصحيح الدين.. وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وأمن وإستقرار. وكل عام وفضيلتكم بخير.

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية - برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. جاء بها:-

بمشاعر يملؤهـا الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة والأبناء من القيـادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .إننا إذ نستعد لإستقبال هذا الشهر الكريم.. ونترقب ما إختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية.. نستمد منها دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى.. فداءً للوطن ودعماً لمسيرته نحو التنمية والرخاء.. مبتهلين إليه جل وعـلا.. أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان ورفعة وإزدهار.وكل عـام وأنتم جميعاً بخير.