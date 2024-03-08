ضبط 57 منشأة غذائية دون ترخيص في حملات مكبرة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف حملاتها والمرور على 225 منشأة لمتابعة حالة الانضباط والالتزام بالمعايير المطلوبة.

حملات تموينية على المنشآت الغذائية

وأضاف أنه تم شن حملات تفتيشية على 225 منشأة، تبين أن 57 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

تحرير محاضر بالمخالفات

وكشفت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية، أن الحملات تمكنت من تحرير 167 محضرا، وسحب 85 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها، وإعدام 1005 كيلو أغذية متنوعة و200 لتر عصائر وألبان فاسدة.

وأشار إلى أن الحملات جاءت حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.