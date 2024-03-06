محافظ الجيزة: تقسيم حي الهرم لجزأين للسيطرة على مخالفات البناء

حسم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ما يثار حول ملف التصالح في مخالفات البناء مؤكدًا أنه لا تهاون في التعامل مع البناء المخالف لأن القانون ينفذ على الجميع.

منع الإثارة في الشارع

قال أحمد راشد: «هناك بعض الحالات التي لم يتم إزالتها لأنها قابلة للتصالح، ولمنع الإثارة في الشارع وسيتم الاعتماد على ضوء التصوير الجوي وفقا للقانون الجديد، ولن يتم التصالح على أي مخالفات بعد هذا التاريخ».

وأكد اللواء أحمد راشد، أن حي الهرم كان من أكثر الأحياء التي تشهد مخالفات البناء، قائلا: «الحي كبير ويصعب السيطرة عليه لذلك سيتم تقسيمه إلى جزأين للسيطرة عليه بإحكام».

لا تراجع عن تنفيذ القانون

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لا تراجع عن تنفيذ القانون في إزالة المخالفات، قائلا: «أي مخالفة وصلت لعلمي ولم اتخذ فيها إجراء أنا مسؤول عنها».

قال راشد خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء الرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن انتشار البناء المخالف في بعض الشوارع في فيصل والهرم، بالمخالفة لقانون البناء: «تم إحالة عدد كبير من العاملين في الأحياء للنيابة العامة بسبب مخالفات البناء، ولا مجال للطبطبة في مواجهة مخالفات البناء».

مخالفات البناء في حي الهرم

وكشف اللواء أحمد راشد، أن الفترة الماضية في فيصل والهرم، تم رصد 230 متغيرا مكانيا بمخالفات بناء وتم إزالتها جميعا، ولم يتبق غير 29 حالة سيتم التعامل معها.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه خلال الشهر الماضي تم رصد 17 حالة تغير مكاني تم إزالتها بالكامل، قائلا: كل الإزالات رادعة ولن يتم التهاون فيها، فتم إزالة 3509 حالة تعد على الأراضي الزراعية مؤخرًا».