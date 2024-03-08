طريقة عمل الزبادي في البيت دون فرن.. 6 خطوات بسيطة

يُعدّ الزبادي من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تُعزّز صحة الإنسان، فهو مصدر مهم للكالسيوم وفيتامين (د) اللذان يُساعدان على تقوية العظام والأسنان، كما أنه غنيّ بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تُحسّن صحة الجهاز الهضمي وتُعزّز جهاز المناعة، وفي شهر رمضان تبحث ربات المنزل عن طريقة عمل الزبادي في البيت دون فرن.

طريقة عمل الزبادي في البيت دون فرن

ويمكنك التعرف إلى طريقة عمل الزبادي في البيت دون فرن على طريقة الشيف نادية السيد باتباع الخطوات الآتية:

أولًا: المكونات

- لتر حليب كامل الدسم (يفضل استخدام حليب عضوي).

- 2 ملعقة كبيرة زبادي طبيعي كامل الدسم (غير محلى).

الأدوات:

- قدر كبير.

- ملعقة خشبية.

- مصفاة.

- وعاء زجاجي مع غطاء.

خطوات التحضير:

- ويمكنك البدء في تحضير الزبادي في البيت دون فرن عن طريق تسخين الحليب من خلال وضعه في قدر على نار متوسطة وتسخينه حتى يصل إلى درجة حرارة 40-45 درجة مئوية (104-113 فهرنهايت)، على أن تتأكد من عدم غليان الحليب.

- تبريد الحليب: اترك الحليب ليبرد في درجة حرارة الغرفة حتى يصل إلى 32-35 درجة مئوية (90-95 فهرنهايت)، ويمكنك اختبار درجة حرارة الحليب بوضع قطرة منه على الجزء الداخلي من معصمك، فإذا شعرت بالدفء دون حرق، فهذا يعني أن الحليب جاهز.

- إضافة العجين: وفي هذه الخطوة أضف 2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي إلى الحليب المبرد واخلطهم جيدًا باستخدام ملعقة خشبية.

- التخمير: صبّ المزيج في وعاء زجاجي معقم وقم بتغطيته بغطاء محكم، ثم ضع الوعاء في مكان دافئ لمدة 8-12 ساعة، ويمكنك لفّ الوعاء بمنشفة للحفاظ على دفئه.

- التحقق من النتائج: بعد 8-12 ساعة، افتح الوعاء وتحقق من قوام الزبادي، فإذا وجدت قوامه سميكًا وكريميًا، فهذا يعني أنه جاهز، ويمكنك إجراء عملية الاختبار من خلال إدخال ملعقة في الزبادي؛ إذا خرجت الملعقة نظيفة، فهذا يعني أن الزبادي جاهز.

- التبريد: ضع الزبادي في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل قبل تناوله، وهذه الخطوة مهمة وستساعد على تثبيته وتحسين مذاقه.