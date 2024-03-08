الهلال الأحمر المصري: توفير 25 ألف رغيف خبز يوميا بالشيخ زويد لدعم الأسر في غزة

افتتح الهلال الأحمر المصري، خط إنتاج خبز ضمن تجهيزات مركز الإمداد الغذائي «المطبخ الإنساني» بمدينة الشيخ زويد، في إطار جهود الهلال المتواصلة لدعم الأسر المتضررة في قطاع غزة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية

وأوضح الهلال الأحمر في منشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذا الخط يُشكل خطوة إنسانية، تهدف إلى توفير 25 ألف رغيف خبز يومياً كمرحلة أولى، ليدعم جهود الهلال الأحمر المصري في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بقطاع غزة.

يأتي ذلك مع استراتيجية الهلال الأحمر المصري لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية وتلبية احتياجات التغذية للأسر الفلسطينية في ظل الظروف الحالية.

توفير 30 ألف وجبة إفطار وسحور

وأشار إلى عمل مركز الإمدادات الغذائية لدعم غزة، الذي لا تتوقف عجلة العمل به لحظة واحدة، حيث يعمل فريق الهلال الأحمر المصري على مدار الساعة، يُجهز المطبخ الإنساني ليُصبح جاهزًا لفتح أبوابه وبدء التشغيل لتوفير 30 ألف وجبة إفطار وسحور للأسر النازحة بقطاع غزة.

ومن مدينة الشيخ زويد، ينطلق هذا المطبخ، حاملًا رسالة إنسانية نبيلة ليست فقط إطعام ولكن لإسعاد القلوب، وتقديم يد العون في ظل الظروف الصعبة، حيث أوضح الهلال أنه مع كل وجبة ساخنة، يُرسل رسالة مفادها: «لستم وحدكم، ونحن معكم حتى نُعبر بكم هذه الأزمة».