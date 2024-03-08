رئيس قسم الخارجي بـ«الوطن»: بايدن استغل حرب غزة في الترويج لحملته الانتخابية

قال محمد علي حسن، رئيس القسم الخارجي بجريدة الوطن، إنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، استغل الحرب الدائرة على غزة بشكل كبير في الترويج لحملته الانتخابية، مشيراً إلى صعوبة السباق الانتخابي نظراً للضغوط الموجودة بالداخل الأمريكي سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين أو حتى المجتمع المدني.

الإدارة الأمريكية تتبع سياسة الكيل بمكيالين في الحرب على غزة

وأضاف «حسن»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، مع الإعلامية هبه ماهر، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الإدارة الأمريكية واضح وضوح الشمس منذ بداية الحرب على غزة، مشيرا إلى وجود تناقض كبير في خطابات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن المساعدات الإنسانية ناهيك عن الإصرار الكبير على عدم إدانة الجانب الإسرائيلي على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وهو إصرار غير مفهوم، فضلا عن المعلومات المغلوطة التي يتداولها الإعلام الأمريكي منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وأكد رئيس القسم الخارجي بجريدة الوطن أنَّ الآمال تنعقد على استئناف المفاوضات بين الأطراف الأسبوع المقبل للوصول إلى هدنة قبل حلول شهر رمضان، مشيرا إلى وجود ضغطا كبيرا خاصة من الجانب المصري لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.