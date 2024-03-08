في اليوم العالمي للمرأة.. كيف تعيش الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية؟

عرض برنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلاميتان مارينا المصري وبسنت أكرم، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «في اليوم العالمي للمرأة.. معاناة كبيرة تعيشها المرأة الفلسطينية».

اليوم العالمي للمرأة

وأوضح التقرير إلى أنه في الوقت الذي تحتفل فيه النساء بيومهن العالمي، هنا تقف نساء فلسطين مطالبات بالحرية من الاحتلال ووقف الحرب، ومنهن من طالبت بمعرفة مصير أبنائها.

وتابع التقرير: «أوقات عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في هذا الوقت، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فيما يطالب شعار هذا العام بالاستثمار في المرأة، وغاب عن أذهان الجميع أبسط المقومات الحياتية كحماية المرأة من القتل والجوع والتشريد والاعتقال في القطاع والضفة».

اعتقال 300 امرأة فلسطينية في الضفة

وواصل التقرير: «اعتقل الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي، 300 امرأة في الضفة، أما في القطاع فهن في مواجهة دائمة مع الإخفاء القسري، هذا هو حال نساء فلسطين».