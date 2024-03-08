رسالة مؤثرة من أسرى فلسطينيين داخل سجن عوفر: نحن أموات على قيد الحياة

يستمر المعتقلون داخل سجون جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة أشكال أكثر وحشية من التعذيب والتنكيل، بالإضافة إلى الجرائم والانتهاكات التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال في حق المعتقلين منذ السابع من أكتوبر الماضي والمستمرة حتى اليوم، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء من الأطفال والشباب.

رسالة مؤثرة من داخل سجن عوفر

واستمرارًا للانتهاكات التي يواجهها المعتقلون داخل سجون الاحتلال، نشر المركز الفلسطيني للإعلام رسالة من الأسرى الفلسطينيين داخل سجن عوفر جنوب رام الله يطالبون فيها أهالي بلدات رافات و بيتونيا برفع صوت الأذان أو تركيب مكبرات صوت قريبة ليتمكنوا من معرفة مواعيد الصلاة.

وجاء نص الرسالة بحسب ما نشرها المركز الفلسطيني للإعلام: «السلام عليكم، من إخوانكم في مقابر الأحياء في سجن عوفر، إلى أهلنا في الخارج، تحية طيبة، لن نتكلم عن حالنا فيكفي أن نخبركم أننا أموات على قيد الحياة، لكن لدينا طلب نتمنى ألا يكون ثقيل عليكم، نتمنى من أهلنا في بيتونيا ورافات (أسماء البلدات المجاورة للسجن) أن يرفعوا صوت الأذان أو أن يضعوا مكبرات صوت قريبة لنا، فقد صادر السجان ساعاتنا ومنع رفع الأذان في السجن، فلا نعرف وقت الأذان يا أحبتنا».

تعذيب وتنكيل للأسرى داخل سجون الاحتلال

وبحسب وكالة «وفا» الفلسطينية، يتعرض المعتقلون داخل سجن الاحتلال عوفر جنوب رام الله لعملية تنكيل وإذلال غير مسبوقة، إذ تعرض اثنين منهما بوضع رأسيهما داخل دورة المياه من قِبل جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد ادعاء السّجانين أن مواجهة جرت بينهم وبين المعتقلين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإنّه يُطلب من المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون اتخاذ وضعية معينة تتمثل بالركوع والانحناء بغرض إذلالهم والتنكيل بهم عند إجراء عملية العدد داخل السجن، وهي العملية التي تشهد عمليات اعتداء متكررة في حق المعتقلين إذ يتعمّد السّجانون استفزاز المعتقلين والتّنكيل بهم.

أما بالنسبة للأشبال «الأطفال» داخل سجن عوفر والذين وصل عددهم إلى نحو 90 شبلًا يتعرضون لسياسة التجويع على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل السجون بحسب ما ورد في بعض شهاداتهم في أثناء الزيارات، إذ تزوّدهم إدارة السجن بطعام سيء كمًا ونوعًا، فعلى الإفطار يتم إحضار شرحات من الخبز محدودة لكل الأسرى، وعلبة لبنة صغيرة يجب أن تكفي لخمسة من المعتقلين الأطفال، وتتفاقم المشكلة بسبب زيادة عدد المعتقلين مؤخرًا.