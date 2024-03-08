غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.. عقوبة الطعن على إيصال أمانة صحيح

يعد إيصال الأمانة من أكثر الأوراق العرفية المتداولة لإثبات المعاملات المالية بين المواطنين، وتعج محاكم الجنح بقضايا إيصالات الأمانة، ونرصد لكم في السطور التالية عقوبة الطعن بالتزوير على إيصال أمانة صحيح.

ما هو إيصال الإمانة

قال كريم العطار المحام، إيصال الأمانة هو ورقة عرفية بين المودع لديه وهو الشخص الذي يقوم بكتابة الإيصال والذي يتسلم المبلغ المالي، وبين المودع وهو الشخص الذي يقوم بتسليم المبلغ المالي على سبيل الأمانة للشخص الأول، ويثبت بمقتضاها حدوث عملية التسليم والتسلم بينهما على سبيل الأمانة.

العقوبة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

وأضاف العطار في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإجراءات الجنائية كان صريحا في هذه المسألة والمتعلقة بالطعن على إيصال أمانة صحيح، حيث نصت المادة 297 منه، على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.