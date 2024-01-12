شروط كتابة «إيصال أمانة» سليم يضمان حقك.. أولها لا تكتب تاريخا

تعتبر إيصالات الأمانة من أكثر الضمانات المتداولة بين الأشخاص، نظراً لأن القانون يحيطها بالعديد من السندات التي تضمن استرداد المبالغ المطالب بها، ونرصد لكم في السطور التالية كيفية تحرير إيصال الأمانة بشكل صحيح.

أساس التجريم في إيصال الأمانة

قال محمود جمال المحام، إن أساس إيصال الأمانة يقع تحت بند المادة 341 عقوبات، نظراً لأن الأصل في إيصال الأمانة هو خيانة الأمانة والمتمثلة في عدم تسليم المبلغ الموجود في إيصال الأمانة لمستحقها.

وأضاف جمال، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه يجب أن يحتوي إيصال الأمانة على 3 أطراف حتى لا يصبح ديناً مدنياً، مثل الكمبيالة، وتسقط جريمة خيانة الائتمان لعدم وجود ركن جنائي.

واستكمل المحام، أنه يجب أن يكون الطرف الثالث مستلم المبالغ موجود بالفعل، لأنه من الوارد أن يمثل أمام المحكمة لسؤاله عن وصول المبالغ له من عدمه.

عدم تأريخ إيصال الأمانة

وشدد المحام، على عدم كتابة التاريخ داخل إيصال الأمانة، لأن كتابة تاريخ للإيصال، يجعله ينتهي بعد 3 سنوات من التاريخ المكتوب عليه، مشيراً إلى أهمية ملء صلب الإيصال والمتضمن المبلغ مفصلا، والتوقيعات بخط المستلم حتى لا يدفع المستلم أمام المحكمة بالتزوير على الإيصال لأن الخط المكتوب به صلب الإيصال لا ينطبق مع التوقيع الخاص به.