كم تبلغ حدود المعاملات المالية على تطبيق إنستا باي؟.. البنك المركزي يجيب

يعد تطبيق إنستا باي من أحد أهم التطبيقات المالية في السوق المصرية حاليًا، إذ يقدم التطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات البنكية والمالية التي تسهم بشكل كبير في تسهيل التعاملات المالية الرقمية، أبرز تلك الخدمات تحويل الأموال لمختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الالكترونية، وفقًا لما ذكره التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري.

حدود المعاملات المالية على تطبيق إنستا باي

وبحسب التقرير، فإن حدود المعاملات المالية على تطبيق إنستا باي، تصل إلى 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة، إلي جانب إمكانية التحويل بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه، وتصل الى 400 الف جنيه في الشهر.

ضمن الخدمات التي يقدمها تطبيق إنستا باي أيضًا الاستعلام عن رصيد الحسابات والحصول على كشف حساب مختصر إلى جانب سداد العديد من الفواتير مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات وشحن رصيد الموبايل.

مزايا تطبيق إنستا باي

وأكّد البنك المركزي أنَّ التطبيق يتميز بسهولة الاستخدام وإتمام التحويلات في أي وقت على مدار اليوم وطول أيام الأسبوع، إلى جانب إمكانية التحويل المتعدد عن طريق الهاتف المحمول أو الحساب البنكي او محفظة الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

وتابع تقرير البنك المركزي، في رصده مزايا تطبيق إنستا باي، أنَّه يمكن ربط أكثر من حساب بنكي وبطاقات ميزة على نفس التطبيق، وسهولة التسجيل دون زيارة للبنك أو تقديم أي مستندات، مع إمكانية استخدام التطبيق وخدماته خارج مصر وتنفيذ المعاملات البنكية لحظيًا بين البنوك المصرية.