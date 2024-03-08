محافظ أسوان: غرامة 1000 جنيه وإيقاف 3 شهور لمخالفة خط السير

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتحسين وسائل المواصلات على طريق السادات وسرعة توفير سيارات سيرفيس جديدة، استجابةً لشكاوى المواطنين.

تطبيق قواعد السير واتخاذ إجراءات رادعة

شدد اللواء أشرف عطية في بيان اليوم الجمعة على أهمية تطبيق قواعد السير واتخاذ إجراءات رادعة ضد سائقي سيارات السيرفيس الذين يخالفون قواعد السير، بالتعاون مع إدارة المرور بمحافظة أسوان وتحديد غرامات تصل إلى ألف جنيه وإيقاف لمدة 3 أشهر للمخالفين.

وكلف «عطية»، بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عبر نظام المعلومات والتحول الرقمي، من خلال تطبيق مُحدد، لتحويل جميع البيانات المتعلقة بسيارات السيرفيس والسائقين والمرتبطة بخطوط السير المختلفة إلى نظام رقمي، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة عليها.

عقد محافظ أسوان زيارة لقافلة رمضانية تابعة للبنك الزراعي المصري، استهدفت توزيع 1000 كرتونة من السلع الغذائية الأسر المستحقة، ضمن المبادرة الإنسانية «الناس لبعضهم»، في إطار استعدادات لشهر رمضان الكريم.

تقديم الدعم والمساندة للأسر المحتاجة

وأعرب اللواء أشرف عطية عن امتنانه لمسؤولي البنك الزراعي بقيادة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، على التعاون الفعال والمثمر بين البنك والمحافظة في تقديم الدعم والمساندة للأسر المحتاجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد يسرى بحر، رئيس قطاع البنك الزراعي بأسوان، بالدور الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في دعم جهود الدولة وتنفيذ مبادرات رائدة لتطوير الريف المصري ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.