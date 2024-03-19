حكم مضغ القرنفل في رمضان؟.. اعرف نصيحة دار الإفتاء

في شهر رمضان تثار العديد من الأسئلة التي تشغل بال المواطنين حول أمور مختلفة، حرصا منهم على أن يكون صيامهم صحيح، ومن ثم نيل ثواب الشهر الكريم، ومن تلك الأسئلة التي وردت لدار الإفتاء المصرية سؤال حكم مضغ القرنفل في رمضان.

حكم مضغ القرنفل في رمضان

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول حكم مضغ القرنفل في رمضان، وذلك في فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أوضحت خلاله أن الأشياء التي من شأنها إفساد الصيام تتمثل في أي شيء يدخل إلى الحلق، وفي هذه الحالة يصبح العبد مفطرا، وعليه تعويض هذا اليوم أو التكفير عنه، بحسب الطريقة التي أفطر بها.

وعن حكم مضغ القرنفل في رمضان، أوضحت دار الإفتاء أنه في حال صدر عن وجود القرنفل في الفم أي سوائل أو غيرها ووصلت إلى الحلق يكون حينها العبد قد أفطر.

متى يكون المسلم مفطرا حال مضغه القرنفل في رمضان؟

وقالت الإفتاء في إجابتها عن سؤال حكم مضغ القرنفل في رمضان، أن أي شيء يذوب في الفم ويختلط مع الريق ويتم بلعه بعد ذلك عبر الجوف، بمعنى أن أي طعم يشعر به الإنسان في فمه، يكون حينها الإنسان قد أفطر، وبالتالي تكون إجابة سؤال حكم مضغ القرنفل في رمضان، هي أنه لو لم يخرج منه أي شيء يكون الصيام سليما، أما لو خرج منه بالتالي يكون مفطرا.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، خلال إجابتها على سؤال حكم مضغ القرنفل في رمضان، أنه من المستحب أن يتجنب العبد القيام بالأشياء التي فيها شكوك أثناء الصيام، ومن المفضل ألا يستعمل القرنفل إلا بعد انتهاء فترة الصيام ويحرص عليه خلال وقت الإفطار فقط.