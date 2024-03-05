10 أشياء لا تفعلها في شهر رمضان.. تبطل الصيام فورا

بدأت نفحات شهر رمضان الكريم في الانتشار؛ وأيام قليلة فقط تفصلنا أول أيام شهر البركات؛ لذلك من المهم التنويه لـ10 أشياء لا تفعلها في شهر رمضان لأنها تبطل الصيام، ومنها أشياء يفعلها البعض ولا يدركون أنها مبطلات للصوم ويجب التوقف عنها فورًا، وفق تصريحات تلفزيونية لمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية على«يوتيوب».

10 أشياء لا تفعلها في شهر رمضان تبطل الصيام

ومن بين أهم 10 أشياء لا تفعلها في شهر رمضان تبطل الصيام الأشياء التالية:

إدخال شيء إلى الحلق والفم.

إدخال شيء إلى الأنف، وهناك اختلاف على بخاف الأنف.

الجماع.

الاستيقاء.

خروج دم الحيض والنفاس.

الردة من المفطرات.

الحقنه الشرجية لأنها تصل للمعدة.

الحقنه المغذية التي تغني عن الطعام لعدة أيام.

إخراج الدم بالحجامة

تدخين السجائر.

حكم تدخين السجائر في نهار رمضان

ويعتبر التدخين من بين 10 أشياء لا تفعلها في شهر رمضان لأنها تبطل الصيام؛ وقد تحدث الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في تصرحيات تلفويونية سابقة، عن حكم تناولها في شهر رمضان، قائلًا إن الدخان بلا شك يُفطر، وله جرم يدخل إلى الجوف، وكل ما دخل إلى الجوف يفطر ولا يجوز للإنسان في نهار رمضان أن يشرب لا ماء ولا دخان ولا تناول طعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والفتاوي التي تقول إن الدخان لا يفطر فتاوي شاذة لا يجوز الأخذ بها بأي حال من الأحوال، ومن أخذ بها عليه القضاء.

وتطرق الدكتور شوقي علام إلى حكم التدخين بشكل عام، قائلًا إن الأصل فيه الامتناع من أجل الضرر المترتب عليه، على الرغم من وجود الكتب التي أباحت شرب الدخان في المالكية، لكن هذا لأن عصرهم لم يكن فيه الأدوات التي تكتشف أضرار التدخين، وفي عصرنا الحالي أثبت الطب أضرار التدخين والله سبحانه قال ولا تلقوا بإيديكم إلى التهلكة، وفضلًا عن إضراره بالصحة فإنه يستنزف المال.