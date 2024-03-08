وزير التعليم العالي يشيد بمبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف»: جهد مشكور

أشاد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإطلاق جريدة «الوطن»، مبادرة لتقديم خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم وضعاف السمع، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات موسم رمضان 2024، بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف».

تنظيم أسبوع «مبدعون باختلاف»

وقال وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: مبادرة جميلة جدًا وجهد مشكور، وفي إطار ذلك أيضا نظمنا من أيام، أسبوع مبدعون باختلاف في معهد إعداد القادة بحلوان، ووجدنا العمل الكبير والجهد المبذول من تلك الطلاب، والأجمل أننا قمنا بدمجهم مع زملائهم من الأسوياء، وأنه لا فرق بينهم وبين غيرهم في كافة الأنشطة والمجالات، ودي بداية لأن يكون لهم دور فعال جدا في المجتمع الجامعي والخارجي».

دعم غير مسبوق لذوي الهمم من الرئيس السيسي

وتابع وزير التعليم العالي، أن ملف دعم الطلاب ذوي الهمم يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تمكين هؤلاء الطلاب ودمجهم في المجتمع؛ باعتبارها من أولويات الدولة المصرية؛ بهدف الارتقاء بحياة هؤلاء الأشخاص، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

وأكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على لقاء أبنائه من ذوي الهمم في احتفالية «قادرون باختلاف»، والتي أصبحت لقاءً سنويًا، والتي توجت بافتتاحه النسخة الخامسة من احتفالية «قادرون باختلاف».

وأشار إلى اهتمام وزارة التعليم العالي بملف الطلاب ذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة التيسيرات لهم، والاهتمام بالتأهيل النفسي لهم، وخلق فرص للطلاب لكي يتعلموا المهارات، ويكتسبوا الخبرات المختلفة، بجانب العمل على التوعية بحقوقهم لضمان توفير «حياة كريمة» لهم.

وأضاف، أن الوزراة ممثلة في مختلف جهاتها من جامعات ومعاهد وغيرها، لا تألوا جهدا في خدمة أصحاب ذوي الهمم وتيسير كافة الأمور لهم، موضحا أنه جرى إنشاء 20 مركزا بمختلف الجامعات لدعم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات ويجرى تدريب كافة أعضاء هيئة التدريس في المراكز على دورات متخصصة في ذلك لتحديد احتياجاتهم، وهدفها أن يكون هناك برامج دراسية تتوآم مع احتياجات طلاب ذوي الهمم بما يتماشى مع نوع الإعاقة لكل طالب، وتكون مميزة، وتوفير أجهزة حديثة يستطيع من خلالها الحصول على المعلومات.