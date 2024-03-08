لأول مرة.. الفصائل الفلسطينية تستخدم طائرات مسيرة خلال الاشتباكات في غزة (فيديو)

كشفت الفصائل الفلسطينية للمرة الأولي، منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، في مقطع فيديو جديد تداوله رواد مواقع السوشيال ميديا، إدخال طائرات مسيرة «سلاح الجو» خلال اشتباكاتها مع جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة.

لأول مرة الفصائل تستخدم الطيران المسير

ونشرت الفصائل في اليوم الـ152 من العدوان على غزة، مقطع فيديو، يظهر استخدام طائرة مسيرة في الاشتباكات التي تدور مع جنود الاحتلال.

أظهر الفيديو رجال المقاومة، وهم يقومون بتركيب رأي حربي في الطائرة والتي يبدو أنها مزودة بكاميرا مراقبة، وبعد طيرانها يبدأ تحديد الهدف، وإسقاط الرأس الحربية على العربة بشكل مباشر.

وأوضحت الفصائل أنها استطاعت باستخدام الطائرة المسيرة، إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة على مقر قيادة لجيش العدو، شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

كمين محكم ضد قوة احتلال

وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في وقت سابق، أنها استطاعت نصب كمين لقوة من قوات الاحتلال الراجلة راجلة مكونة من 6 جنود، في كمين محكم داخل إحدى الشقق السكنية.

وأضافت الفصائل أنها اشتبكت معهم، وأجهزت على جميع أفرادها من النقطة صفر في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة