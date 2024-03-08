مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، والقصف باستخدام المدفعيات أو قصف الطيران للتوغل والتقدم في المناطق الشمالية والجنوبية، ليزداد عدد الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء.

ارتفاع عدد الشهداء في غزة

وأضاف «جبر»، في تغطية له للقناة، من رفح الفلسطينية، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في غزة خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 30,878 آلاف شهيد، موضحا أنَّه قبل قليل استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية سيارة مدنية بمنطقة جنوب «خان يونس»، مما أدى لارتقاء شهيدين على الأقل وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة.

غارة على منزلين بالمنطقة الشرقية لخان يونس

وتابعت: «المجازر الإسرائيلية لا تتوقف، والغارة الإسرائيلية التي تم الإشارة إليها تزامنت مع غارة أخرى استهدفت فيها الطائرات الإسرائيلية منزلين بالمنطقة الشرقية لخان يونس، واللذان كانا مأهولين بالسكان من النازحين، ما أدى لارتفاع أعداد الضحايا».

واستطرد: «تعداد الشهداء الذين سقطوا خلال الساعات الأخيرة في ارتفاع مستمر نتيجة العدوان الإسرائيلي، والغارات الأخيرة باغتت خلالها الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف بشكل مباشر على بيوت الفلسطينيين».