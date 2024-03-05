«السنوار» يتلاعب بالاحتلال باستخدام لغة سرية للتواصل مع الفصائل الفلسطينية

دفعت ظروف الحرب في غزة، المستمرة منذ نحو خمسة أشهر، قيادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة في عمليات الاتصالات، وتتم الخطوات في إطار القيادة السياسية للتنظيم الفصائل في القطاع، وحتى مع القيادة في الخارج، وتستخدمها أيضًا في إدارة إجراءات التفاوض من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، بحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرنوت».

السنوار يناقش كل عرض أو صفقة

ورغم الأنباء عن قطع الاتصال التام بين زعيم الفصائل الفلسطينية في غزة يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، إلا إن القيادة في غزة تناقش كل عرض أو صفقة بل وتتكتم على مصيرهما، وتتم المناقشات المستمرة بشكل سري، وذلك لضمان عدم تسرب المعلومات.

وبحسب ما ذكره التقرير فأن قيادات الحركة اعتمدت آلية تواصل خاصة لإجراء اتصالات بشكل رئيسي مع أطراف خارج فلسطين، ويأتي ذلك، في ظل انقطاع شبه مستمر لوسائل الإعلام والإنترنت في غزة، وحتى لحماية نفسها من مراقبة المخابرات الإسرائيلية.

وزعم التقرير أن القادة اعتمدوا في بداية الحرب على الاتصالات الأرضية للحركة، والتي ابتكرها مهندسو الذراع العسكرية للفصائل بالفعل في عام 2009، وبدأوا في تطويره بين الحين والآخر، باستخدام التكنولوجيا التي يتم جلبها من الخارج بشكل أساسي، كما قامت الفصائل بتركيب لوحات مفاتيح تحت الأرض متصلة بالخطوط القديمة في نقاط معينة فوق سطح الأرض، وتمت صيانة لوحات المفاتيح بشكل شهري وفحصها دوريًا لمنع التطفل.

كل زعيم لديه نقطة اتصال خاصة به

بالإضافة إلى ذلك، فأن كل زعيم كان لديه «نقطة اتصال» خاصة به، يتم من خلالها إجراء الاتصالات في حالات الطوارئ، وحسب الصحيفة فأن الاحتلال الإسرائيلي كان على علم بهذا النظام وحاول اختراقه عدة مرات، وفي بعض الأحيان كانت الغارات الجوية موجهة نحوه.

ويبدو أن الفصائل حافظت على هذا النوع من الاتصالات حتى في بداية الحرب الحالية، على الرغم من أن جيش الاحتلال استهدف ودمر بعض الأنظمة، إلى جانب الأنفاق التي كانت تحتوي على خطوط اتصالات كبيرة، وعلى الرغم من الأضرار إلا أن قائد الفصائل استمر في استخدام الخطوط- بل وأجرى المفاوضات التي أدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الأوائل.