مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان كتب: محمد عزالدين 10:29 م | الجمعة 08 مارس 2024 مجلس الأمن دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جوتيريش: يجب وقف إطلاق النار في السودان ومراعاة قيم شهر رمضان ممثل بريطانيا بمجلس الأمن: ندعو لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان صورة نادرة للزعيم عادل إمام عام 1980 في السودان «الصالون الإفريقي» يناقش كتاب «جنوب السودان.. شاهد على ميلاد الدولة» لـ أحمد إمبابي متحدث الرئاسة: مصر مهتمة بتطورات الأحداث في السودان.. وتدفع للوصول إلى حل سلمي «السودان».. الحنة والقهوة الجنوبي: «تسالي وزينة لرواد معرض ديارنا» السودان مجلس الأمن بقلم محمد عزالدين