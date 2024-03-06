صورة نادرة للزعيم عادل إمام عام 1980 في السودان

حرص المخرج رامي إمام، على استعادة ذكرى والده الزعيم عادل إمام، تعود إلى عام 1980، إذ ظهر في شبابه، وسط فرحة كبيرة منه.

صورة نادرة للزعيم عادل إمام

ونشر رامي إمام الصورة عبر خاصية «الإستوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا: «من أمام فندق إنترناشونال بمدينة ود مدني بالسودان الشقيق.. صورة تعود إلى العام 1980 لزيارة عادل إمام وفرقته لتقديم مسرحية شاهد ما شافش حاجة على مسرح الجزيرة».

وحققت مسرحية «شاهد ماشفش حاجة»، نجاحا كبيرا فور عرضها، إذ كانت تدور أحداثها حول سرحان عبدالبصير، رجل مُسالم يعمل في برامج الأطفال بالتليفزيون، تُقتل جارته التي تعمل راقصة، تحقق الشرطة في الأمر من خلال مفتش المباحث أحمد عبدالسلام. تقتحم الشرطة منزل سرحان وتضغط عليه في التحقيقات إلى أن تجبره على الشهادة في المحكمة رغم أنه لم يشهد على الواقعة من الأساس.

وشارك في بطولة المسرحية عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عادل إمام، عمر الحريري، نظيم شعراوي، بدر نوفل، سعيد طرابيك، ناهد جبر، هالة فاخر، سمير ولي الدين، سامي جوهر، بهاء عبد الحميد، شوقي شامخ.