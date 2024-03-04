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دراما المتحدة

متحدث الرئاسة: مصر مهتمة بتطورات الأحداث في السودان.. وتدفع للوصول إلى حل سلمي

كتب:

عمرو هلال
10:15 م | الإثنين 04 مارس 2024
المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

أكد المستشار أحمد فهمي، متحدث الرئاسة، أنه كان هناك مباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان منذ أيام، من أجل الوصول لوقف الحرب في السودان، مشددًا على أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم لا تحتاج لبيان.

دماء الشعب السوداني غالية على مصر

وأوضح «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الحرب في السودان بدأت منذ عام، ودماء الشعب السوداني غالية على مصر.

وبيّن أن مصر مهتمة بالأوضاع في السودان، ودفع الحل السلمي، وهناك مسارات متعددة تجرى بشأن الأزمة، ودفع الأطراف في السودان لتسوية الأزمة ووقف إطلاق النار، وكان هناك في يوليو 2023 قمة دول جوار السودان الذي دعت إليها واستضافته مصر، وهو مسار قائم ويمضي على مستوى وزراء خارجية هذه الدول.

مصر لها علاقة شديدة الخصوصية مع السودان

وشدد على أن مصر لها علاقة شديدة الخصوصية مع السودان، أكثر من غيرها، موضحًا أن هناك رسالة ثابتة للرئيس السيسي بملكية السودانيين للعملية السياسية، وعدم التدخل الخارجي في الشأن السوداني.

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بقلم عمرو هلال