يتميز برج الأسد بالثقة القوية في النفس، فهو من الأبراج النارية، ويحب الحياة ويعرف بالإبداع والعناد والصرامة، والحرص على لفت أنظار الآخرين له، ويميل لشراء أشياء باهظة الثمن ويعشق تناول الطعام وطهيه.

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقي، وفي السطور التالية نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الأسد السبت 9-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد بألا تنتقد الزملاء، وابتعد عن الجدل أثناء العمل، وكن مبتكرا في الاجتماعات، واقترح أفكارا جديدة؛ لأن هذا يساعدك في العثور على مكان مميز بين زملائك، وكن مستعدا للمسؤوليات الجديدة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك بألا تفرض رأيك على الحبيب، وألا تتعامل معه بغرور، وعليك أن تكون عاقلا ودبلوماسيا لتقوية العلاقة بينكما، وجعلها أكثر راحة.