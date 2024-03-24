«الإفتاء» توضح حكم حقن الأنسولين للصائم في نهار رمضان

شهر رمضان فرصة عظيمة لتحسين العلاقة مع الله سبحانه وتعالى من خلال العبادة والصيام، ويسعى العديد من المسلمين إلى اغتنام الشهر الكريم لتطهير أنفسهم وتقوية إيمانهم، وقد يُواجه بعض الأشخاص صعوبات صحية خلال شهر رمضان، مثل مرضى السكري الذين يتناولون الأنسولين، ما يطرح تساؤلا مهما وهو ما حكم حقن الأنسولين للصائم في نهار رمضان؟.

حكم حقن الأنسولين للصائم في نهار رمضان

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن حكم حقن الأنسولين للصائم في نهار رمضان، عبر فيديو نشرتها عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، أوضحت خلاله أنّ حقن الأنسولين عادة ما تكون تحت الجلد، وفي هذه الحالة لا حرج من تناوله ولا تفطر ويكون صيام العبد سليم وكامل.

وأوضحت الدار أنّ حقن الأنسولين غير مفطرة فهي لا تصل إلى الجوف، وما دام لم يصل شيء إلى الجوف فإنّ صيام العبد السليم، فالأمور تتوقف عند لو كان العبد قد وصل شيء لجوفه وابتعله أم لا.

حقن الأنسولين للصائم في نهار رمضان

وأوضحت الإفتاء في فتوى حكم حقن الأنسولين للصائم في نهار رمضان، أنّ الأمر لا يسري فقط على الأنسولين بل يسري على جميع أنواع الحقن، ففي فيديو آخر للدار أوضحت من خلاله أنّ أي حقنة يحصل عليها العبد خلال فترة الصيام لا حرج منها ولا تفسد صيامه سواء كانت علاجية أو مقوية وغيره، لافتة إلى أنّ الفصل في المسألة يتم من خلال التحري من وصول الطعام إلى الجوف أو عدم وصوله، والحقن في الوريد أو تحت الجلد أو غيره من أشكال الحق لا يصل إلى الجوف لأنها لا يدخل من فاتحة تصل إليه كالفم والعينين.