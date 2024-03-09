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دراما المتحدة

بايدن يعبر عن قلقه بشأن العنف في القدس الشرقية

كتب:

منتصر سليمان
01:42 ص | السبت 09 مارس 2024
بايدن

بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه بشأن العنف في القدس الشرقية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

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