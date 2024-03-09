بايدن يعبر عن قلقه بشأن العنف في القدس الشرقية كتب: منتصر سليمان 01:42 ص | السبت 09 مارس 2024 بايدن أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه بشأن العنف في القدس الشرقية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بايدن عن وقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان: الأمر يبدو صعبا بايدن أم ترامب.. كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية 2024 على القضية الفلسطينية؟ رئيس قسم الخارجي بـ«الوطن»: بايدن استغل حرب غزة في الترويج لحملته الانتخابية أستاذ علوم سياسية: أداء بايدن في خطاب حالة الاتحاد كان سلبيا لعدة أسباب بايدن القدس الشرقية فلسطين اخبار فلسطين بقلم منتصر سليمان