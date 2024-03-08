أستاذ علوم سياسية: أداء بايدن في خطاب حالة الاتحاد كان سلبيا لعدة أسباب

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إنه ليس هناك توقعات كبيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطابه في حالة الاتحاد، والجميع كان ينتظر هل سيتلعثم أو سيظهر ضعفا يعزز انتباه الناخب الأمريكي نحو عدم قدرته على أداء مهام الرئاسة، ولكنه لم يفعل ذلك، وكان أدائه سلبيا وبه صراخ، كما تحدث عن أن دونالد ترامب يهدد الديمقراطية في أمريكا، والديمقراطية مهددة في الخارج بسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بايدن ركز على أن ترامب يهدد الديمقراطية

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن بايدن ربط بين بوتين وترامب، والانطباع العام له بأنه كان يصرخ وكان يركز كثيرا على تهديد ترامب للديمقراطية، وبالتالي ليس لديه مشروع، وتجنب التحدث عن موضوع الحدود.

وأشار إلى أن استطلاعات الرأي ربما تبين انطباع الأمريكيين عن هذا الخطاب، لافتا أن هذا الخطاب عادة لا يؤثر في العملية الانتخابية كثيرا، ربما إذا كان أدائه ضعيفا كان أدى لإحباط أكبر عند الناخب الديمقراطي.