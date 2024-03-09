إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الوطني في هايتي كتب: منتصر سليمان 05:40 ص | السبت 09 مارس 2024 هايتي _ صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بوقوع إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الوطني في هايتي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ماذا يحدث في هايتي؟.. فتح السجون واقتحام المطار وزعيم عصابة يطرح نفسه رئيسا للبلاد مجلس الأمن يوافق على نشر قوات دولية في هايتي قتل ونهب وسرقة وقطع المياه والوقود.. ما الذي يحدث في هايتي؟ واشنطن تحث مواطنيها على مغادرة هايتي.. حرب عصابات ونزوح جماعي هايتي اطلاق نار القاهرة الاخبارية القصر الوطني فى هايتي بقلم منتصر سليمان