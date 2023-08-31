واشنطن تحث مواطنيها على مغادرة هايتي.. حرب عصابات ونزوح جماعي

حثت السفارة الأمريكية في هايتي، مواطنيها في الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي على المغادرة في أقرب وقت ممكن، محذرة من تحديات في الأمن والبنية التحتية في وقت أدى فيه تصاعد العنف إلى نزوح الآلاف وزيادة معدل جرائم القتل.

واشنطن تحث مواطنيها تحث على توخي الحذر

وقالت السفارة الأمريكية في بيان: «يجب على المواطنين الأمريكيين الموجودين في هايتي مغادرتها في أقرب وقت ممكن عبر وسائل النقل التجارية أو الخاصة»، وحثت على توخي أقصى درجات الحذر.

الأمم المتحدة: حرب العصابات في هايتي ونزوح 200 ألف شخص

من جهتها قالت الأمم المتحدة إن حرب العصابات المتصاعدة في دولة هايتي تمخضت عن أزمة إنسانية مدمرة دفعت نحو 200 ألف شخص في أنحاء البلاد إلى النزوح وتركت نحو 5.2 مليون شخص، أي نحو نصف سكان هايتي، في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، أغلقت السفارة الأمريكية في العاصمة بورت أو برنس أبوابها مؤقتا بسبب إطلاق نار في منطقة مجاورة لها.