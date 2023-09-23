قتل ونهب وسرقة وقطع المياه والوقود.. ما الذي يحدث في هايتي؟

دعا رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار بنشر قوات عسكرية وأمنية متعددة الجنسيات في بلاده، لحماية المواطنين من العصابات الإجرامية، وأكد في كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الشرطة الوطنية تقف عاجزة أمام الأعمال الإجرامية المتزايدة في هايتي.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، عدداً من أبرز الجرائم التي ترتكبها العصابات الإجرامية في هايتي، والتي دعت رئيس الوزراء إلى طلب تدخل دولي للتصدي لها.

أبرز جرائم العصابات في هايتي

تسيطر العصابات على معظم أجزاء عاصمة هايتي، الدولة الكاريبية الفقيرة، وتنشر فيها الرعب، حسبما ذكرت «سكاي نيوز».

بلغ عدد ضحايا أعمال العنف التي ترتكبها العصابات الإجرامية في هايتي، منذ بداية العام الجاري 2023، أكثر من 2400 شخص، وفق إحصائية للأمم المتحدة.

ترتكب العصابات جرائم يومية، مثل الخطف مقابل فدية، والنهب، وعمليات الحرق، والعنف الجنسي، والإتجار بالأعضاء، والإتجار بالبشر، والقتل، والإعدامات خارج نطاق القانون، وتجنيد الأطفال، وإغلاق الطرق الرئيسية.

في الآونة الأخيرة، قامت مجموعة من العصابات المنظمة بإغلاق منصة الوقود الرئيسية في البلاد، مما تسبب في شلل كامل بالخدمات الأساسية، وإمدادات الماء والطعام حتى أن بعض المستشفيات أغلقت أبوابها، كما توقفت خدمات النقل العام حسبما ذكرت «بي بي سي».

تسببت العصابات في انتشار أعمال النهب والسرقة في مختلف أنحاء البلاد، خاصةً العاصمة بورت أوبرينس، ونهبت إمدادات غذائية من متاجر كبرى، بلغت قيمتها نحو خمسة ملايين دولار أمريكي.

منع أفراد العصابات توزيع إمدادات المياه في هايتي، مما اضطر الكثير من المواطنين إلى تناول مياة غير آمنة.

تعتبر أعمال العنف من الأمور المعتادة في هايتي، لدرجة أن 200 شخص على الأقل لقوا مصرعهم في غضون 10 أيام فقط، بسبب أعمال العنف، وتفرضُ أكثرٌ منْ 150 عصابَةً قانونَها على الأهالي، وتوجد معظمُ هذه المجموعاتِ المُسلحَة في العاصمة، وأغلبُ الضحايا منَ السكَّان، حسبما ذكرت «العربية».