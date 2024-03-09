عاجل.. بايدن يعلن موقف الهدنة في رمضان وقرار مهم من مجلس الأمن بشأن السودان (حدث ليلا)

شهدت ساعات الليل عددًا من الأحداث المهمة، والتي كان أبرزها على الاطلاق استمرار المجازر التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وقرار هام من مجلس الأمن بخصوص الحرب في السودان.

أبرز ما حدث ليلًا نرصده لكم كما يلي:

استمرار حرب الإبادة الجماعية

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

واستهدفت آليات الاحتلال في قصف إسرائيلي برج المصري السكني وسط رفح، جنوب قطاع غزة، وتسبب في وقوع عدد من الإصابات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما أصيب مسن وشاب برضوض، جراء اعتداء مستعمرين إسرائيليين عليهم جنوب الخليل، حيث اعتدت مجموعة من المستعمرين اعتدت على المواطنين ومنازلهم في منطقة الركيز.

الهدنة تبدو صعبة في رمضان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن عن وقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان، إن الأمر يبدو صعبًا، معبرًا عن قلقه بشأن العنف في القدس الشرقية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، لها.

وفي سياق متصل نفى الجيش الأمريكي تقارير عن تسبب عمليات إنزال جوي للمساعدات في مقتل 5 مدنيين بقطاع غزة، مؤكدًا عدم حدوث هذه الواقعة.

فصائل عراقية تستهدف الاحتلال

أعلنت فصائل عراقية، استهداف مصافي النفط في حيفا شمالي إسرائيل بالطيران المسير، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

مجلس الأمن يأمر بوقف اطلاق النار في السودان خلال رمضان

دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، واعتمد مجلس الأمن قرارا بوقف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.