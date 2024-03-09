محقق إسرائيلي يكشف وعد يحيى السنوار له عام 1989.. هل استطاع تحقيقه؟

كشف ميخا كوبي، المحقق السابق في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك»، عما حدث أثناء إجرائه لتحقيق مع زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، استغرق عدة ساعات.

التقى السنوار لأول مرة عام 89 أثناء استجوابه

ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن كوبي أنه التقى السنوار لأول مرة عام 1989، عندما استجوبه في قضية خاطفين إسرائيليين، مؤكدًا أنه كان مرتبطًا بزعيم حركة حماس أحمد ياسين، وكان تلميذا له وعمل كمساعد ومستشار له.

وأضاف: «السنوار، منذ صغره كان من محبي أحمد ياسين، كان يزور المسجد كل يوم تقريبًا، حيث درس جميع الخطب والقرآن.

سأله عن سبب عدم زواجه

وقال إنه كان عمره نحو 28 عامًا، وأعزب، وسأله لماذا لم يتزوج، فرد عليه قائلًا: «والدتي المقاومة، ووالدي المقاومة، وزوجتي المقاومة».

وكشف المحقق الإسرائيلي عن الوعد الذي قطعه السنوار له ونفذه بالفعل، مشيرًا إلى أن السنوار يعلم أنه سيكون شهيدا، وأنه خير له أن يكون شهيدا من أن يهرب أو يغادر القطاع، مؤكدًا أن السنوار مشبع بكراهية شديدة للمحتل ووعده بأنه سيشكل وحدة تدخل أراضي إسرائيل وتدمر المستوطنات.