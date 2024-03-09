لجنة أمريكية تحسم الجدل حول الكائنات الفضائية والأطباق المجهولة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن لا تخفي سرًا يخص التكنولوجيا الفضائية أو الكائنات الفضائية عن الجمهور، مشيرة لنتائج تحقيق أجراه مكتب حكومي تم إنشاؤه في عام 2022 للكشف عن التهديدات، وتخفيفها عند الضرورة، بما في ذلك التهديدات الفضائية غير المحددة والمحمولة جوًا والمغمورة الكائنات العابرة للحدود.

موضوع ثابت في الثقافة الشعبية

ووفقًا لتقرير البنتاجون الذي نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية الذي أكد أن الموضوع الثابت في الثقافة الشعبية يتضمن رواية مستمرة بشكل خاص مفادها أن حكومة الولايات المتحدة استعادت العديد من المركبات الفضائية خارج العالم وبقايا بيولوجية خارج كوكب الأرض، وأنها تدير برنامجًا أو برامج لإجراء هندسة عكسية للتكنولوجيا المستردة، وأنها تآمرت منذ الأربعينيات لإبقاء هذه الجهود مخفية عن كونجرس الولايات المتحدة والرأي العام الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن انتشار البرامج التلفزيونية والكتب والأفلام والكم الهائل من محتوى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على الأرجح أثر على المحادثة العامة حول هذا الموضوع، وعزز هذه المعتقدات لدى بعض شرائح السكان.

مراجعة جميع جهود التحقيق الحكومية الرسمية منذ عام 1945

وقام محققوا المكتب الذين تم منحهم حق الوصول الكامل إلى جميع برامج الحكومة الأمريكية الحساسة ذات الصلة، بمراجعة جميع جهود التحقيق الحكومية الرسمية منذ عام 1945، كما بحث المحققون أيضًا في الأرشيفات السرية وغير السرية، وأجروا ما يقرب من 30 مقابلة، وتعاونوا مع مجتمع الاستخبارات ووزارة الدفاع.

وكشف التقرير عن المسؤولين المسؤولين عن الإشراف على برامج الوصول الخاضعة للرقابة والخاصة، ولمك يجد المحققين أي دليل على أن تحقيق حكومي أمريكي، أو بحث برعاية أكاديمية، أو لجنة مراجعة رسمية أكد وجود ظاهرة شاذة غير مفسرة تمثل تكنولوجيا خارج كوكب الأرض.

الغالبية العظمى من الحالات تفتقر إلى بيانات قابلة للتنفيذ

وأضافت أن أجهزة الاستشعار والملاحظات البصرية غير كاملة، وأن الغالبية العظمى من الحالات تفتقر إلى بيانات قابلة للتنفيذ وأن هذه البيانات المتاحة محدودة أو ذات نوعية رديئة.

وقال التقرير أيضًا إن الموارد والموظفين لمثل هذه البرامج كانت إلى حد كبير غير منتظمة ومتفرقة، وأن الغالبية العظمى من التقارير يكاد يكون من المؤكد هي نتيجة خطأ في التحديد، ولم يجد التقرير أي دليل تجريبي على الادعاءات القائلة بأن الحكومة الأمريكية والشركات الخاصة قامت بتجارب تكنولوجيا خارج كوكب الأرض وأن هذه الادعاءات غير دقيقة.

شهادة مسئول استخباراتي سابق في الكونجرس عن مخالفات لبرنامج سري

في يوليو الماضي، ادعى مسؤول استخباراتي أمريكي سابق ومبلغ عن المخالفات أن حكومة الولايات المتحدة أجرت برنامجًا سريًا للأجسام الطائرة المجهولة يمتد لعقود من الزمن والذي حاول إجراء هندسة عكسية للأجسام الطائرة المجهولة المحطمة.

وفي جلسة الاستماع في الكونجرس، ادعى ديفيد جروش، الذي قاد تحليل الظواهر الشاذة غير المبررة داخل وكالة وزارة الدفاع حتى عام 2023، أمام لجنة الإشراف بمجلس النواب أنه تم العثور على كائنات غير بشرية.

وقال التقرير إن محققي المكتب لم يعثروا على أي دليل على أن الشركات الأمريكية امتلكت على الإطلاق تكنولوجيا خارج العالم وأن ادعاء أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم والذي ذكر اسم ضابط عسكري سابق بأنه لمس مركبة فضائية خارج كوكب الأرض غير دقيق.