هل تصل الكائنات الفضائية إلى الأرض؟.. مدير «ناسا» يحسم الجدل

بين الحين والآخر تظهر فيديوهات في أمريكا، تزعم وجود كائنات فضائية على الأرض، وهي الكائنات التي حيرت العقل البشري، ودفعته للبحث عن حقيقة وجودها، وبينما يرى مختصون في وكالة ناسا للفضاء استحالة ذلك، يرى آخرون أنه ممكنا، وهو الجدل الذي حسمه بيل نيلسون، مدير ناسا، مؤخرا في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية.

هل تصل الكائنات الفضائية إلى الأرض؟

أنشأت وكالة ناسا قسما جديدا يهدف إلى الإشراف على الأبحاث المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، بعد تزايد حديث المختصين في أمريكا عن احتمالية وصول كائنات الفضاء إلى الأرض، وأسفرت الحهود البحثية، لتوصل دراسة أجرتها الوكالة إلى أن مثل هذه المشاهدات من غير المرجح أن تكون ناجمة عن حياة خارج كوكب الأرض.

«نيلسون»، حسم أمر إمكانية وصول الكائنات الفضائية إلى الأرض بقوله: «لم يجد فريق الدراسة المستقل التابع لوكالة ناسا أي دليل على أن UAP لها أصل خارج كوكب الأرض»، مؤكدا استحالة وصول الكائنات الفضائية للأرض، وأن أي مركبة ذات أصل فضائي تكون على الأرجح نتيجة ذكاء اصطناعي.

علماء يحسمون الجدل بشأ الكائنات الفضائية

عالم الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد، آفي لوب، قال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن وصول كائنات فضائية إلى الأرض يستغرق حوالي مليار سنة للعبور من أحد جوانب مجرة درب التبانة إلى الجانب الآخر، متفقا مع تصريحات مدير وكالة ناسا للفضاء، قائلا: «مثل هذه النتيجة منطقية، وأن أي كائن خارج كوكب الأرض يجب أن يتحمل الظروف القاسية للغاية في الفضاء، للوصول إلى الأرض».

ولم تتوصل «ناسا»، إلى دليل قاطع يثبت أن هذه الأجسام المجهولة التي تم رصدها تنتمي إلى كوكب الأرض: «لا تستطيع تفسير مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة أثناء بحثها عن علامات الحياة، لكنها على الأرجح ذكاء اصطناعي، فلم يرصد العلماء ولا تليسكوب جيمس ويب، إنما هي عبارة عن ظواهر شاذة غير محددة، ولا يوجد دليل على أن أصلها كوكب الأرض».