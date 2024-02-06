أسامة كمال يسخر من تصريحات «بن غفير»: «كائنات فضائية خطفت حسابه»

سخر الإعلامي أسامة كمال، من تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير عن الإنسانية واعتذاره عن حديث ابنه المهين للرئيس الأمريكي جو بايدن، معقبًا: «كائنات فضائية خطفت حسابه لتكتب التغريدة».

وزير الأمن الإسرائيلي لا يعرف شيئا عن الإنسانية والاحترام

وأكد «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن وزير الأمن الإسرائيلي لا يعرف شيئا عن الإنسانية والاحترام، مشددًا على أن تصريحاته غير الإنسانية تحتاج لتفريغ محكمة على مدار 20 سنة لكي تستطيع محاكمته.

وذكر «كمال»، أن في سجل بن غفير الجنائي 50 جريمة كراهية، وكان آخرها رفضه لإدخال المساعدات إلى غزة.

بن غفير يلعب على كل الحبال

وتابع: بن غفير يلعب على كل الحبال بعد إعلان رغبته في نجاح دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكدًا أنه في 26 يناير الماضي ألزمت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتنفيذ تدابير في قطاع غزة للحيلولة دون الإبادة الجماعية التي ترتكبها.