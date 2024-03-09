«واشنطن بوست»: بايدن لا يتخذ قرارا دون استشارة كريس كونز

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن شخص يتشاور معه الرئيس الأمريكي جو بايدن عند احتياجه لاتخاذ قرار مهم وصعب، باعتباره أعز أصدقائه والأكثر صوابًا في القرارات المصيرية.

قضية مهمة أثارها بايدن مع مستشاريه

وبحسب الصحيفة فإن اثنين من كبار مستشاري الرئيس بايدن سعيا في ديسمبر الماضي للحصول على موافقته على صفقة يحتمل أن تكون متفجرة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث سيمنح بايدن الرأفة لحليف مادورو مقابل إطلاق فنزويلا سراح 30 سجينًا، من بينهم 10 أمريكيين.

وأكدت الصحيفة أن بايدن تحدث مع رئيس أركانه جيف زينتس، ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، وسألهما عن مدى تأكدهما أن مادورو سيحترم الاتفاق؟ وهل كان زعماء المعارضة الفنزويلية على متن الطائرة؟ وهل دعم وزير الخارجية أنتوني بلينكن الخطة؟ وسعى زينتس وفينر مراراً وتكراراً إلى طمأنة بايدن، لكن الرئيس أراد المزيد.

صديق بايدن يشاركه قراراته المهمة

وكشف شخصان اطلعا على الاجتماع تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما ما فعله بايدن بعد ذلك، حيث اتصل موظفو البيت الأبيض بالسيناتور كريس كونز وهم سيناتور ديمقراطي من ولاية ديلاوير، وصديق لبايدن وخريج كلية اللاهوت بجامعة ييل، عبر الهاتف، وقال له بايدن «كريس، هذا جو..أريدك أن ترتدي قبعة مدرسة اللاهوت الخاصة بك لمدة دقيقة وتقول لي فقط، هل تعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح؟ هل يجب أن نمضي قدمًا؟» بحسب الصحيفة.

بايدن يثق في كريس كونز

وأكدت مصادر في البيت الأبيض أنه لا يوجد أحد يثق به بايدن مثل زميله السياسي، رغم تمتع موظفو البيت الابيض ومستشاريه بخبرة وخبرة هائلة، ولكن عندما يواجه قرارًا معقدًا أو متقلبًا، لا يرغب بايدن في اتخاذ الخطوة الأخيرة حتى يتحدث إلى شخص يعرف الناخب الأمريكي عن كثب ويكون مسؤولاً أمامه وهو صديقه السيناتور الديموقراطي كريس كونز.