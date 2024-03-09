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دراما المتحدة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات يوم الشهيد

كتب:

نرمين عفيفي
10:07 ص | السبت 09 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والمقامة في مركز المنارة للمؤتمرات.

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