بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات يوم الشهيد كتب: نرمين عفيفي 10:07 ص | السبت 09 مارس 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والمقامة في مركز المنارة للمؤتمرات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لوزير الدفاع بمناسبة يوم الشهيد يوم الشهيد العظيم يوم الشهيد والمحارب القديم.. رمز التضحية والفداء (ملف خاص) خالد أبو بكر عن احتفالات يوم الشهيد: تقديرا وعرفانا بالجميل لأبطال الوطن يوم الشهيد السيسي بقلم نرمين عفيفي