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دراما المتحدة

خالد أبو بكر عن احتفالات يوم الشهيد: تقديرا وعرفانا بالجميل لأبطال الوطن

كتب:

محمد عزالدين
11:12 م | الجمعة 08 مارس 2024
الإعلامي خالد أبو بكر

الإعلامي خالد أبو بكر

أكد المحامي الدولي، خالد أبو بكر، أن مصر بأكملها ستحتفل غدا بيوم الشهيد، والذي يوافق يوم 9 مارس، من كل عام، ويأتي تخليدا لذكرى رحيل الشهيد البطل عبد المنعم رياض في 1969.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن هذا اليوم يأتي عرفان وتقدير لكل الشهداء، وما قدموه للوطن من تضحيات.

وذكر أبو بكر، أن يوم الشهيد إحدى الصفحات المضيئة في تاريخ مصر العسكري، موجها رسالته لكل الأمهات والأبناء وأسر الشهداء، قائلا: «بكرة الدولة مجتمعة والشعب المصري وكل الجهات ستحتفل في احتفال كبير وضخم، كي نقول إننا مدينون لكل هؤلاء، الذي ضحوا بأرواحهم.. إنه يوم الشهيد والعرفان بالجميل».

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بقلم محمد عزالدين