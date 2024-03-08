خالد أبو بكر عن احتفالات يوم الشهيد: تقديرا وعرفانا بالجميل لأبطال الوطن

أكد المحامي الدولي، خالد أبو بكر، أن مصر بأكملها ستحتفل غدا بيوم الشهيد، والذي يوافق يوم 9 مارس، من كل عام، ويأتي تخليدا لذكرى رحيل الشهيد البطل عبد المنعم رياض في 1969.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن هذا اليوم يأتي عرفان وتقدير لكل الشهداء، وما قدموه للوطن من تضحيات.

وذكر أبو بكر، أن يوم الشهيد إحدى الصفحات المضيئة في تاريخ مصر العسكري، موجها رسالته لكل الأمهات والأبناء وأسر الشهداء، قائلا: «بكرة الدولة مجتمعة والشعب المصري وكل الجهات ستحتفل في احتفال كبير وضخم، كي نقول إننا مدينون لكل هؤلاء، الذي ضحوا بأرواحهم.. إنه يوم الشهيد والعرفان بالجميل».