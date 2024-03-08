يوم الشهيد والمحارب القديم.. رمز التضحية والفداء (ملف خاص)

تحتفل مصر والقوات المسلحة، غدا السبت الموافق 9 مارس 2024، بيوم الشهيد والمحارب القديم، الذى تحتفل مصر به فى يوم 9 مارس من كل عام، تخليداً لذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء تفقده جبهة القتال، إثر أعنف اشتباكات «مصرية - إسرائيلية» بواسطة قوات المدفعية المصرية فى يوم 8 مارس 1969.

وتحرص القوات المسلحة، فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم كل عام، على إبراز القيمة الرمزية لتلاحم القائد مع جنوده على جبهة القتال، وإذكاء قيم البطولة والتضحية فى سبيل الدفاع عن الأوطان والتمسك بالأرض فى كل زمان ومكان، وهو الأمر الذى استمر بعد استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، وصولاً لتحرير سيناء من الإرهاب، وهى القيم المترسخة فى قلب كل مقاتل مصرى، وهو ما اتضح جلياً فى معركة تطهير شبه جزيرة سيناء من الإرهاب، حتى عمَّ الأمن والأمان والاستقرار بها تماماً.

ولم تغفل القوات المسلحة المصرية الباسلة، ووزارة الداخلية، أبناءها من أسر الشهداء والمصابين، وقدمت لهم الدعم الكامل والرعاية الكاملة، كما أنشأت الدولة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.