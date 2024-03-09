«الشكاوى الحكومية»: تعاملنا مع 2200 طلب استخراج وتفعيل بطاقة تموين

أعلنت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، أنه على مدار شهر فبراير الماضي تم التعامل مع 2200 طلب استخراج وتجديد وتفعيل بطاقة تموين، ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تم حسم 1451 شكوى بشأن زيادة أسعار بعض السلع التموينية والغذائية ببعض المنافذ، وشكاوى وبلاغات عدم توافر أو حجب أسطوانات الغاز، بالتنسيق مع الجهات المسئولة والأجهزة والهيئات المختصة.

محتوى الشكاوى المقدمة

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تمكنت من تسجيل استجابات متنوعة لشكاوى وطلبات المواطنين التي جاءت بصدد قطاعات مختلفة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، مع إعطاء الأولوية لشكاوى وطلبات واستغاثات الصحة، والطوارئ وذات الخطورة والشرائح الأولى بالرعاية.

وأشار «الرفاعي» إلى أن المحافظات اختصت بنسبة 20% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال فبراير؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي «القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية» مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات «بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر، سوهاج، السويس، الغربية، قنا، بنى سويف، أسيوط، المنوفية، المنيا، الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، والقليوبية» نسب إنجاز متميزة.

ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أن باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، اختصت بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك» نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى.

تحقيقات في شكاوى الجامعات

وأكد «الرفاعي»، أن جامعات «المنوفية، الفيوم، العريش، جنوب الوادي، القاهرة، طنطا، المنصورة، عين شمس، بنى سويف، الزقازيق، والأزهر»؛ حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.