لتجنب حدوث حرائق.. نصائح للتعامل مع اسطوانات الغاز

مع بدء ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد حوادث الحرائق الناتجة عن الاستخدام الخاطئ لاسطوانات الغاز الطبيعي، والتي تؤدي في النهاية إلى وفاة الكثيرين إث حروق بالغة، وتستعرض "الوطن" نصائح للمواطنين عند استخدام اسطوانات الغاز وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك:

- عدم دحرجتها على الأرض سواء كانت فارغة أو ممتلئة بالغاز حتى لا تتعرض للتلف.

- وضعها في الوضع الرأسي باستمرار.

- عدم وضعها في حرارة الشمس لفترات طويلة.

- التعامل مع الأسطوانة برفق نظرا لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.

- عدم إلقائها من السيارة المحملة لأعداد كبيرة منها لمناطق التوزيع.

- فحص مفاتيح موقد النار باستمرار لضمان إحكام إغلاقه.

- عند الإحساس بتسريب في الغاز، يجب تجنب إشعال النيران في محيط التسريب.

- عند استبدال اسطوانات الغاز يجب التأكد من عدم وجود نار مكشوفة في المحيط.