إجراءات تأهيل سائقي سيارات المواد المشتعلة بعد انفجار اسطوانات الغاز

حادث يشبه ما يحدث في أفلام الـ«الأكشن» والرعب، شهده طريق «القاهرة – الإسماعيلية» الصحراوي، منذ ساعات، حيث انفجرت سيارة محملة باسطوانات الغاز بعد انقلابها إثر اصطدامها بفاصل خراساني، بسبب اختلال في عجلة القيادة، ما أدى إلى انفجار متتابع في اسطوانات الغاز، ونشوب حريق بعدد من السيارات الموجودة على الطريق، ما نتج عنه عدة إصابات بين المواطنين.

وعن الحادث، قال الدكتور تامر عبدالله، استشاري الأمن والسلامة المهنية، إن المسؤول الأول عن الحادث هو صاحب العمل قبل أن يكون قائد السيارة، بسبب عدم تأهيل السائقين بشكل صحيح أو عدم التأهيل من الأساس، في التعامل مع الحالات الطارئة التي قد تتعرض لها السيارة.

وأضاف عبدالله لـ«الوطن»، أنه يجب أن يكون هناك قوانين تلزم صاحب العمل بتأهيل السائقين، وتدريبهم بشكل جيد قبل نزولهم لأرض الواقع، وخاصة السائقين الذين يتولون قيادة السيارات المحملة بمواد قابلة للاشتعال، مثل المواد البترولية واسطوانات الغاز وغيرها، حرصا على السلامة العامة للمواطنين.

يتوجب على السائقين إدراك خطورة المواد التي ينقلونها

وتابع استشاري الأمن والسلامة المهنية، أنه يتوجب على السائق أن يدرك مدى خطورة المواد التي يحملها في السيارة التي يقودها، مؤكدا على ضرورة الالتزام بمدة القيادة للسائق والتي يجب ألا تتجاوز الـ4 ساعات، لأن زيادة ذلك المعدل يتسبب في فقدان التركيز وبالتالي زيادة فرص وقوع الحوادث.

وأكد أن الفحص الدوري للسيارات، من الأمور التي تقلل من الحوادث، ولابد من وجود فني كهربائي، وفني ميكانيكي لفحص السيارة قبل نقلها لأي شيء، موضحا أن تلك مهمة المختصين بالتأهيل أيضا، مع مراجعة الطاقة الاستيعابية للشاحنة، لتفادي المشكلات الفنية التي قد تحدث في الشاحنة أثناء نقلها لمواد خطيرة.

الحوادث ستتكرر طالما استمر استهتار مسؤولي السلامة

وأشار إلى أن ذلك النوع من الحوادث سيستمر، بسبب استهتار مسؤولي السلامة بتلك الشركات، خاصة مع عدم وجود قانون يختص بمعاقبتهم، الأمر الذي يؤدي لاستمرارهم في الإهمال، لذلك لن تنتهي تلك الحوادث التي من الممكن أن تسبب كوارث.

واختتم حديثه، بمطالبة المواطنين أثناء سيرهم علي الطرق السريعة، باتباع الإرشادات المرورية والالتزام بالمسافات الآمنة بين السيارات، كما أكد أن الالتزام بالسرعة المقررة يقلل من فرص الاصطدام بالحادث وإيقاف السيارة في الوقت المناسب.