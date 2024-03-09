أحد أبطال القوات المسلحة: زوجتي هي بطلة حكايتي.. لم تتركني لحظة

قصة بطولة وشجاعة، كان بطلها الرقيب أول مقاتل أحمد حسني عبدربه، أحد أبطال قوات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء، حيث تحدّث أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، احتفالا بيوم الشهيد، عن دوره في خدمة الوطن، ودور زوجته التي وقف إلى جواره وساندته.

«ليا الشرف إني شاركت في مداهمات كتير في شمال سيناء واتصابت أكتر من مرة، وكان نفسي أنول شرف الشهادة لكن ربنا أنعم عليا بالإصابة وإن شاء الله تكون شفيعة ليا».. قال البطل، مضيفا أنّه كان يستعد لإجازة الزواج، ووصلته أنباء بوجود مداهمة كبيرة ضد عناصر تكفيرية في الشيخ زويد، فقرر تأجيل إجازته للمشاركة في المداهمة.

أُصيب البطل أثناء المداهمية بعبوة ناسفة تسبب في بتر ساقه، وعجز في يده اليمنى، ودخل إلى المستشفى لتلقي العلاج، يضيف: «لما خطيبتي جتلي المستشفى قلت لها كل شيء نصيب، كملي حياتك لأن العلاج هيطول، رفضت وقالتلي ده شرف ليّا ولأي بنت مصرية تكمل حياتها مع بطل زيك»، فقاطعه الرئيس السيسي وطلب من زوجته الصعود إلى المسرح والوقوف إلى جوار زوجها البطل قائلا: «تعالي أقفي جنبه لو سمحتي.. تعالي جنبه».

وتابع الرقيب أول مقاتل أحمد حسني عبدربه: «زوجتي كانت أكبر عوض ليا من ربنا، ورزقني بيها وبأولادي، فلو في بطل حقيقي في قصتي فهي زوجتي».