والد أحد الشهداء أمام السيسي: ابني قالي رايح السفرية دي ومش راجع.. وكله فداء لمصر

قال والد الجندي فادي مختار، أحد شهداء القوات المسلحة، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد «ابني الشهيد، تواصل معي في يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة والنصف صباحا، وقالي بابا أخبارك إيه وعايز أكلم ماما وكلمنا كلنا حتى الأحفاد، وقالي أنا حاسس إني رايح السفرية دي ومش راجع، بس كله فداءً لمصر».

وأضافت والدة الشهيد، إن ابنها قبل أيام من استشهاده ظل يستمع إلى أغاني الشهداء، مواصلة: «بقوله ليه يا ابني بتسمع الأغاني دي، قالي متخافيش يا أمي، والإجازة عدت وسلم علينا شخص شخص، وقال متخافوش عليا».